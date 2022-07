200 Meter vom Zeughaus entfernt: Stadel brannte nieder

Das war sicher einer der kürzesten Einsatzfahrten der Feuerwehr Freistadt zu einem Großbrand. Nur rund 200 Meter vom Zeughaus entfernt ging am Sonntagabend ein Stadel in Flammen auf. Durch den Brand wurde die Holzscheune völlig zerstört. In der Scheune befanden sich drei Oldtimer-Traktoren, ein Anhänger, ein Rasenmäher sowie Schnittholz.

Während das Gebäude nicht mehr zu retten war und relativ rasch in sich zusammen stürzte, gelang es den drei alarmierten Feuerwehren (Alarmstufe 2) mit insgesamt 60 Feuerwehrleuten, ein Übergreifen des Feuers auf den umliegenden Wald zu verhindern. Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit noch nicht angegeben werden. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.