20 starke Frauen gründeten Lions Club

BEZIRK PERG. Lions Club "Perg Leandra" setzt sich für Menschen ein, die es schwer haben im Leben.

Anke Merkl vom Patenclub Linz Primavera und Bettina Reisinger-Woldrich Bild: (lebe)

Es sind Frauen, die mitten im Leben stehen, sich im Berufsleben verwirklichen und für ihre Familien da sind. Vor allem aber sind es Frauen, die sich bereit erklärt haben, Freizeit für soziales Engagement zu investieren: "Perg Leandra" nennt sich der neu gegründete Lions Club im Bezirk Perg, der bei einer Charterfeier im Johanneshof in Naarn offiziell an den Start gebracht wurde.

Waren die Lions im Bezirk Perg bisher als reine Herrenclubs organisiert, bringen die "Leandras" nun eine weibliche Note in die Landschaft der Serviceclubs ein. Über Initiative der Schwertbergerin Mona Hödlmayr, die sich im Club Linz Primavera engagiert, und Past District Governor Werner Gschwandtner wurde bereits vor eineinhalb Jahren begonnen, Frauen in der Region für einen Damen-Club in der Region zu gewinnen. "Es war ein bisschen ein Auf und Ab. Deshalb hat es dann doch ein wenig länger gedauert, bis wir startklar waren. Aber jetzt freuen wir uns schon auf unsere ersten Aktivitäten", sagt Bettina Reisinger-Woldrich, die als Gründungspräsidentin die Verantwortung für das Clubgeschehen übernommen hat. Die Schwertbergerin lüftete bei der Charterfeier auch das Geheimnis hinter dem Clubnamen: "Den Namen Leandra haben wir uns aus dem Griechischen ausgeborgt: Er bedeutet Mutter des Volkes, und unter diesem Motto verstehen auch wir uns als Frauen, die für die Menschen da sind."

Als Taufpatin für den neu gegründeten Serviceclub stand Anke Merkl, aktuelle Präsidentin des Patenclubs Linz Primavera, den Perger "Löwinnen" zur Seite. Als Zeremonienmeister fungierte der amtierende Lions District Governor Johann Wieser aus Bad Radkersburg. Zur Gründung gratulierten zudem zahlreiche Abordnungen bestehender Serviceclubs aus der Region, die sich allesamt mit einer finanziellen Starthilfe für die Leandras einstellten. Die großartige Soul-Stimme Daniela Dett gestaltete mit ihrem Trio die Charterfeier musikalisch.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema