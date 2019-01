20 Jahre Heimverbund: Erweiterung in Ulrichsberg geplant

ROHRBACH. Das Altenheim in Ulrichsberg könnte in den nächsten Jahren um zusätzliche Pflegebetten erweitert werden.

Im Sozailhilfeverband wurde "20 Jahre Heimverbund" gefeiert. Bild: (SHV)

Seit 20 Jahren besteht der Verbund der Bezirksalten- und Pflegeheime Aigen-Schlägl und Ulrichsberg. Anlass, dieses Jubiläum zu feiern, waren die in den vergangenen Monaten in beiden Häusern stattgefundenen personellen Veränderungen in der Führungsebene der Heimleitung sowie der Pflegedienstleitungen. Das Heim in Aigen-Schlägl wurde in den Jahren 1998–1999 gebaut und ging im Jahr 2000 in Betrieb, Ulrichsberg startete mit den ersten Bewohnern im Jahr 2002 und wurde 2008 im Dachgeschoss erweitert. Heimleiter Peter Pröll nahm die Veranstaltung auch zum Anlass, sich persönlich bei den vielen Wegbegleitern zu bedanken und sich zu verabschieden. Er wird ab Februar 2019 die Stelle als kaufmännischer Direktor der neuen KinderJugend-Reha Rohrbach-Berg übernehmen. Christian Wagner folgt Pröll als Heimleiter nach und anstelle des in Pension gegangenen Pflegedienstleiters Friedrich Schneider folgten 2018 Roswitha Jezek (Aigen-Schlägl) und Karin Spitzl (Ulrichsberg).

Erweiterung in Ulrichsberg

Auch wenn keine großen Altenheim-Bauten geplant sind, könnten doch bald neue Pflegeplätze im Bezirk Rohrbach entstehen: "In Ulrichsberg ist ein Ausbau geplant. Wir befinden uns aber noch im Entscheidungsstadium", sagte Bezirkshauptfrau und SHV-Chefin Wilbirg Mitterlehner.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema