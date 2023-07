2 Tote bei Unfall in St. Martin

2 Tote und 6 teils Schwerverletzte forderte am Samstag gegen 16.20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen St. Martin und Landshaag (Bezirk Rohrbach). 4 Fahrzeuge waren verwickelt, die 2 Personen starben wohl noch an der Unfallstelle, so die ersten Informationen. Die Polizei hatte vorerst noch keine Details.

Dieser Artikel wird aktualisiert, wenn weitere Informationen vorliegen.

