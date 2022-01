2-jähriger Bub starb nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Die 33-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach fuhr kurz nach 17 Uhr mit ihrem Auto auf der mit Schneematsch bedeckten L589, der Dreisesselberg Landesstraße, von Klaffer in Richtung Schwarzenberg am Böhmerwald. In der Ortschaft Vorderanger kam sie in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern, geriet auf die linke Straßenseite und stieß frontal gegen einen neben der Straße stehenden Baum.

Die Frau und der im Fahrzeug hinten rechts in einem Kindersitz sitzende 2-Jährige wurden schwer verletzt. Der 5-jährige Sohn, der links hinten saß, und das 9-monatige Kleinkind, das sich am Beifahrersitz in einem Kindersitz befand, wurden unbestimmten Grades verletzt. Mutter und Kinder wurden nach ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus Rohrbach gebracht. Der 2-Jährige Bub erlag in der Nacht im Krankenhaus seinen Verletzungen.