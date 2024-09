19 Samenkörner für eine blühende Gesellschaft

"Mit einer derart großen Resonanz haben wir nicht gerechnet", sagte Raika-Direktor Johann Fröschl über die vielen Vorhaben, die für den erstmals ausgeschriebenen Regionenpreis der Raiffeisenbank Perg eingereicht wurden. Exakt 73 Initiativen waren es – von Steyregg bis Dorfstetten – die, sich um einen der jeweils mit 5000 Euro dotierten Preise beworben hatten. Mittels eines Online-Votings wurde schließlich für jede der 19 Standortgemeinden der Bank ein Siegerprojekt gekürt. Bei einer Gala im Donausaal Mauthausen durften die erfolgreichen Projektteams am Montagabend ihre Preise entgegennehmen.

Die Bandbreite der ausgezeichneten Projekte reichte von der "Igelhilfe" in Steyregg bis zum kostenlosen Apfelsaft für Kindergartenkinder in Windhaag bei Perg. Gleich mehrfach wurden Initiativen zur Neugestaltung von Spielplätzen unterstützt. Raika-Direktor Klaus Drabek: "Als wir überlegt haben, einen Preis für die Region zu initiieren, spielte stets die Nachhaltigkeit eine große Rolle. Die heutige Gala zeigt, dass diese Strategie voll aufgegangen ist." Deshalb steht schon jetzt fest, dass es den Regionen-Preis der Raiffeisenbank Perg auch im kommenden Jahr wieder geben wird.

Die ausgezeichneten Regionen-Projekte im Überblick:

Allerheiligen: "Youth Shuttle" Feuerwehr Allerheiligen-Lebing

Arbing: Neuer Schulgarten (Elternverein)

Bad Kreuzen: Ein Defi für das Sport- und Freizeitzentrum

Baumgartenberg: "Ein Platz zum Innehalten" – Marienort in der Pfarrkirche

Dorfstetten: Natur-Kegelbahn

Langenstein: Relaunch des Frankenberger Kircherls

Luftenberg: Handybewusste Gemeinde

Mauthausen: Image-Kampagne "Raus aus dem Alltag, rein in Goldhaube und Dirndlkleid"

Mitterkirchen: Erneuerung des Spielplatzes auf der Union-Sportanlage

Münzbach: Blasmusik-Schnupperstunde Musikverein

Naarn: Biene trifft Obstbaumlehrpfad (Ortsbauernschaft & Imkerverein)

Perg: "Upgrade Sporti 2.0" DSG Union Pergkirchen

Rechberg: Bewegungsburg der Sportunion

Ried in der Riedmark: Petanque-Anlage der Union

Saxen: Neuer Skaterplatz (Verein Liebenswertes Saxen)

St. Georgen an der Gusen: Pfadfinderheim "Space 4 Scouts"

Steyregg: Igelhilfe

Waldhausen: Renovierung des Spielplatzes auf dem Stiftsgelände

Windhaag bei Perg: Gratis Apfelsaft für Kindergarten- und Volksschulkinder

