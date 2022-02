1,9 Promille - Alkolenker beging nach Kollision Fahrerflucht

Der 50-jährige Mann war am Samstagabend von Linz kommend in Richtung Altenberg unterwegs. Bei seiner Fahrt kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 22-Jährigen. Ihr Fahrzeug kam danach im Straßengraben auf der linken Fahrbahnseite zum Stillstand, die junge Lenkerin erlitt beim Unfall Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Unmittelbar nach dem Verkehrsunfall verließ der Linzer die Unfallstelle. Er kam erst rund 45 Minuten später wieder zurück. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,9 Promille, dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.