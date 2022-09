19-Jähriger soll Cannabis geschmuggelt haben

Die Drogen waren laut Polizei großteils zum Verkauf bestimmt. Die zwei Kilo Marihuanna und 100 Gramm Cannabisharz hat er demnach in zwei Teilen in Deutschland gekauft. Einmal nahm er es selbst mit dem Zug mit nach Österreich, das andere Mal bestellte er es über einen Messengerdienst bei einem der Polizei unbekannten Verkäufer, welcher ihm die Drogen per Paket schickte. Zudem wird der junge Mann wegen Datenbeschädigung und Nötigung angezeigt, weil er verhindern wollte, dass ein Abnehmer gegen ihn aussagt, so die Polizei.