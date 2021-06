19-Jähriger nach Streit an Tankstelle mit zerbrochener Bierflasche verletzt

Am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, kam es an einer Tankstelle in Mauthausen zwischen drei Mühlviertlern, einem 19-Jährigen, seinem 24-Jährigen Freund und dem ebenfalls 19-Jährigen Kontrahenten zu einem Streit. Plötzlich rannte der 19-Jährige zum Fahrzeug seines 24-jährigen Freundes um ein Messer zu holen. Daraufhin flüchtete der andere, wurde jedoch von den beiden anderen verfolgt und bald darauf auf einem Parkplatz gestellt. Dort sprangen die Männer aus dem Fahrzeug. Der 19-Jährige zückte eine Bierflasche, zerschlug diese und verletzte mit mit einer Glasscherbe seinen gleichaltrigen Kontrahenten am Oberkörper. Daraufhin flüchteten sie.

Der Verletzte musste vom Notarzt erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert werden.