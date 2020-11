1,86 Promille: Betrunkener stürzte mit Quad ab

Bei einer Probefahrt mit einem Quad hat ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Perg am Freitagnachmittag die Kontrolle über das Gefährt verloren. Das Quad stürzte über eine Böschung in ein Gebüsch, der Mühlviertler landete am Boden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins das UKH nach Linz gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.

