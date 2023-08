18-Jähriger schoss in Ottensheim mit Luftdruckwaffen aus Haus

Als mehrere Streifen vor dem Haus ankamen, riefen sie dem Verdächtigen durch ein offenes Fenster zu, er solle mit erhobenen Händen hinauskommen.

Der junge Mann tat dies und gab an, in den Garten geschossen zu haben, dabei hätte keine Gefahr bestanden. Er erhielt ein vorläufiges Waffenverbot, so die Polizei.

