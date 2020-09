1,74 Promille: 19-jähriger Mühlviertler prallte mit Motorrad gegen Garagentor

Der junge Mann war auf der B119 von Königswiesen kommend in Richtung Grein unterwegs. In der Ortschaft Pernedt bog er in den Güterweg ein, um dort über einen weiterführenden Weg weiter zu fahren.

Kurz nachdem er in den Güterweg einbog, fuhr er geradeaus gegen ein geschlossenes Garagentor. Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der 19-Jährige erlitt durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Freistadt gebracht.