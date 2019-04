170 Jahre Chorgemeinschaft Freistadt: Jubeljahr mit zahlreichen Auftritten

FREISTADT. Vier große Konzertauftritte, beginnend mit dem Karfreitag, sind für heuer geplant.

Als „Männergesangsverein“ von einer sangesfreudigen Männerrunde 1849 gegründet, feiert die Chorgemeinschaft Freistadt, inzwischen ein stattlicher Chor mit fast fünfzig Mitgliedern, heuer 170-jähriges Jubiläum. Längst schon ist die Chorgemeinschaft ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Freistädter Kulturlandschaft. Ob sakrales, weltliches, klassisches oder volksmusikalisches Liedgut, der Chor hat unzählige Male bei fröhlichen, besinnlichen oder auch traurigen Anlässen seine Qualität bewiesen. Bei vielen Konzertreisen im In- und Ausland ist er als kompetenter Musikbotschafter der Stadt aufgetreten.

Ihr Jubiläumsjahr möchte die Chorgemeinschaft in ihren Auftritten natürlich in besonderer Weise würdig begehen. Der vor kurzem auf drei Jahre wiedergewählte Vorstand hat sich dafür in der Programmgestaltung die Latte hoch gelegt. Obfrau Heidi Kreischer treibt die Vorbereitungsarbeiten einem Fulltimejob gleich voran, und Chorleiter Wolfgang W. Mayer soll garantieren, dass der Chor heuer einmal so richtig zeigen kann, was in ihm steckt. Das Jubiläumsprogramm durchwandert alle Genres der Chormusik, und beginnt bereits am Karfreitag mit der musikalischen Begleitung der liturgischen Feier um 20.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Am Pfingstsonntag wird der Chor beim Festgottesdienst ebendort um 10.00 Uhr die Bläsermesse von Chorleiter Wolfgang W. Mayer aufführen. Unter dem Titel "Klingendes Freistadt" sind am 15. Juni ab 15.00 Uhr in verschiedenen Gastgärten Freistadts zahlreiche Chöre zu hören, darunter natürlich auch der Geburtstagschor.

Den Höhepunkt des Jubeljahres bildet am 19. Oktober ein großes Festkonzert, bei dem die Chorgemeinschaft gemeinsam mit dem Chor "Windhaag cantat" und einem Orchester Werke unter anderen von Bruckner, Mozart, Tschaikowsky und Vivaldi zur Aufführung bringt. Mit dem traditionellen Adventsingen - seit 1972 ohne Unterbrechung - wird die Chorgemeinschaft am 15. Dezember ihr Jubiläumsjahr beenden.

