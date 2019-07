17-Jähriger an Kreuzung nicht angehalten - zwei Verletzte

Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach war in der Nacht auf Samstag gegen 23:20 Uhr mit seinem Pkw in Putzleinsdorf auf der Lembacherstraße unterwegs. Er fuhr trotz Stoppschild in die Kreuzung Glotzingerkreuzung und Falkenstein Straße ein und übersah dabei einen aus Hofkirchen kommenden Pkw, gelenkt von einem 33-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach. Der Wagen des 17-Jährigen stieß gegen den Pkw, woraufhin dieser ins Schleudern geriet und sich in der angrenzenden Böschung mehrfach überschlug. Der 33-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer aus Niederösterreich wurden verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt ins LKH Rohrbach gebracht.

