17-jährige Stella Egger ist Vize-Staatsmeisterin

SCHÖNAU. Die Landesmeisterin ritt zum nächsten Erfolg.

StellaEgger mit ihrem Wallach „Cometo“ Bild: privat

Erst zwei Wochen lang kannten sich Stella Egger und der zehnjährige Wallach "Cometo". Reiterin und Pferd harmonierten aber auf Anhieb. Nach dem Landesmeistertitel konnte die 17-jährige Stella Egger aus Schönau/Mkr. nun auch den Vizestaatsmeistertitel für sich verbuchen.

Den Erfolg ermöglichte unter anderem die Familie Monika und Udo M. Chistee, Inhaber der Amedia Hotel Gruppe. Sie stellten nämlich Wallach "Cometo" zur Verfügung. Obwohl die Mühlviertlerin ihr Pferd erst seit 14 Tagen unter ihrem Sattel hatte, stand nach drei Runden nur ein Fehler zu Buche. So musste der Titel im Stechen entschieden werden.

Stella und Cometo mussten als erste in den Parcours und blieben fehlerfrei. Ihre Freundin Jessica Vonach aus Vorarlberg war ebenfalls fehlerfrei im Stechen und etwas schneller in der Zeit, was ihr letztendlich den Staatsmeistertitel der Junioren einbrachte.

