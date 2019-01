17-Jährige auf Schutzweg von Auto erfasst

OTTENSHEIM. Erheblich verletzt wurde eine 17-Jährige am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der B127 in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung).

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 19.20 Uhr auf der Kreuzung B127 und B131. Ein 50-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wollte laut Mitteilung der Polizei von der B131 nach links in die B127 einbiegen. Dabei übersah er eine 17-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, die auf dem Schutzweg die B127 überquerte. Die Jugendliche wurde vom Pkw erfasst und auf den rechten Fahrbahnrand geschleudert. Dabei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades und wurde zur ärztlichen Versorgung mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht.

