16.500 Stunden im Feuerwehreinsatz

Auch das Feuerwehrjahr 2020 war von Corona und den Begleitmaßnahmen geprägt. Die Einsatzbereitschaft war aber durchgehend gegeben. Knapp 6500 Kameraden der 59 freiwilligen Feuerwehren des Bezirkes Rohrbach bewältigten 190 Brandeinsätze, 50 weniger als im Jahr zuvor. Dazu kamen 1889 technische Einsätze (595 weniger). Dabei waren die Kameraden 16.507 Stunden im Einsatz.

Auch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronakrise brachten Arbeit: Von März bis Dezember 2020 wurden 160 Einsätze verbucht. Rund 600 Kameraden übernahmen Transportlogistik zu den Teststationen, Lotsendienste und personelle Unterstützung bei den Massentestungen im Dezember.

Einbruch bei der Ausbildung

Nicht unerwartet kam es im Bereich Bewerbe und Leistungsprüfungen zu einem deutlichen Einbruch von mehr als 88 Prozent. Insgesamt wurden nur gut 12.000 Teilnehmer-Stunden erfasst. Auf Weiterbildung haben die Kameraden aber nicht gänzlich verzichtet und rund 27.000 Stunden dafür aufgewendet. So wurde etwa auf Initiative von Lehrgangsleiter Hubert Springer beim Grundlehrgang ein landesweites Pilotprojekt gestartet und der Theorieteil via Distance Learning abgewickelt. Für die Jugendarbeit schlagen knapp 14.000 Stunden zu Buche, um ein Drittel weniger als im Jahr zuvor. "2020 war ein außergewöhnliches Jahr für die Feuerwehren. Aber alle konnten die wichtigste Aufgabe im Feuerwehrdienst, die Einsatzbereitschaft, aufrechterhalten, und es gab herausfordernde Einsätze zu meistern", sagt Bezirks-Feuerwehrkommandant Josef Bröderbauer. Eine Bezirkstagung soll es am 1. Oktober im Centro geben.