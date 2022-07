1,64 Promille: Betrunkener Mühlviertler stürzte mit E-Bike

Ein 70-Jähriger ist am Freitag kurz vor 18 Uhr in Freistadt mit seinem E-Bike gestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Mann, der 1,64 Promille im Blut hatte, war auf der Zemannstraße stadtauswärts unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Ein Passant kam dem Verletzten zu Hilfe, nach der Erstversorgung wurde der Mühlviertler ins Krankenhaus gebracht.