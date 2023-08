16-Jähriger plünderte Eierladen im oberen Mühlviertel

Diebstähle in einem Eier-Selbstbedienungsladen in Auberg (Bezirk Rohrbach) beschäftigten die Ermittler im oberen Mühlviertel. Nun konnte der Verantwortliche, ein 16-Jähriger, dank Überwachungsbildern ausgeforscht werden. Fünf Mal hatte sich der Bursche an der Kasse des Eierladens bedient - zum ersten Mal am 30. Juli.

Eine gute Woche später, am 8. August, schaltete die 42-jährige Hofladenbesitzerin die Polizei ein. Auf Bildern ihrer Überwachungskamera war ein Dieb zu sehen, der einen Sturzhelm und einen auffälligen Verband am linken Unterarm trug. Die Ermittler starteten eine Fahndung, kontrollierten Mopedfahrer im Umkreis von Auberg.

Moped und Helm ausgeliehen

Dabei hielten sie einen Burschen an, der den selben Helm wie der Dieb im Eierladen trug. Doch es war nicht der Gesuchte. Bei den Ermittlungen kam ans Licht, dass sich ein 16-Jähriger aus einem Dorf im Bezirk Rohrbach das Moped und den Sturzhelm ausgeliehen hatte. Damit fuhr er zum Selbstbedienungsladen und stahl Münzgeld aus der Kasse.

Polizisten stellten den 16-Jährigen in dessen Elternhaus zur Rede. Nachdem sie ihm die Überwachungsbilder gezeigt hatten, legte der Jugendliche ein Geständnis ab. "Außerdem gestand er weitere Diebstähle am 30. Juli, am 31. Juli, am 2. August und am 6. August", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Im Beisein seines Vaters wurde der Teenager an der Polizeiinspektion Helfenberg einvernommen. Was er mit den Münzen angestellt hat? Mit der Beute des letzten Diebstahls habe er sich ein Getränk gekauft, gab der Bursche zu Protokoll.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.