1500 Mitglieder folgen dem Ruf der Berge

Die Bewegung in der Natur und in den Bergen hat mit der Pandemie spürbar an Wert gewonnen. Das zeigt sich auch am Zulauf, den der Alpenverein erlebt: Bundesweit wurde heuer die Marke an 700.000 Mitgliedern übersprungen. Und auch die Sektion des Alpenvereins in Freistadt wächst und wächst: Rund um die kürzlich abgehaltene Jahreshauptversammlung konnte das 1500. Mitglied der Sektion geehrt werden.