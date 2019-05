150 neue Mitarbeiter im Roten Kreuz angelobt

Da zu sein, um anderen zu helfen. Davon legten bei der Bezirksstellenversammlung des Roten Kreuzes in der Turnhalle Perg 300 anwesende Männer und Frauen Zeugnis ab. Dass die Rotkreuz-Familie ungebrochen Zuspruch findet, zeigte gleich zum Beginn der Versammlung die Angelobung von 150 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Alle hatten im Vorfeld ihre "passende Jacke" gefunden, die das Rote Kreuz für alle Interessierten bereithält. "Mit den frisch Angelobten halten wir nun bei 1785 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; alle sind aus freien Stücken und mit dem Willen zu helfen zu uns gekommen – darauf bin ich stolz und das macht auch unseren besonderen Zusammenhalt aus", so Bezirksstellenleiter Werner Kreisl einleitend. Er und Bezirksgeschäftsleiter Christian Geirhofer führten launig durch den Abend und betonten immer wieder die Beständigkeit, die das Rote Kreuz in all seinen Sparten der hiesigen Bevölkerung bietet, z. B. im Notarztdienst, der heuer sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Dazu passend wurde der von Dr. Alexander Hofner und Egon Leitner entwickelte und produzierte spannend-informative Lehrfilm "Wiederbelebung am Golfplatz" präsentiert, der die "perfekte Rettungskette" anschaulich macht.

50 Jahre im Roten Kreuz aktiv

Ein Höhepunkt war die Verleihung der Dienstjahresabzeichen: Theresia Rathgeb aus Grein erhielt jenes in Gold für 50 Jahre aktive Mitarbeit. Ihr Kommentar dazu: "Das Rote Kreuz hält einfach jung!" Josef "Tommy" Lindner, Bezirksfeuerwehrkommandant außer Dienst, und Heinrich Hochstöger, Bezirkspolizeikommandant außer Dienst, wurden jeweils mit der Goldenen Verdienstmedaille des Roten Kreuzes geehrt.

Thomas Derntl, der sein Amt als Ortsstellenleiter der Ortsstelle Grein im März an seinen Nachfolger Harald Langeder übergeben hat, erhielt ebenso die Verdienstmedaille in Gold sowie die Henry-Dunant-Medaille mittel in Gold. Mit dem Mitarbeiterpreis wurden die Jugendgruppenleiter des Bezirkes ausgezeichnet. Bezirksjugendreferentin Berina Omersoftic hob als Laudatorin die "hingebungsvolle und motivierende Nachwuchsarbeit" der Preisträger hervor.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Perg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.