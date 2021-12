150 Jahre nach Fusion leben Ortsnamen immer noch

Autor ist der Feldkirchner Willibald Mayrhofer, der im Landesarchiv den Bereich familien- und herrschaftsgeschichtliche Quellen leitete und jetzt nach 40 Jahren in Pension gegangen ist.

Großgemeinde gegründet

Am 9. Dezember 1875 fand die konstituierende Sitzung der aus sieben zum Teil bitterarmen Kleinstgemeinden gebildeten "Großgemeinde" Feldkirchen statt. Der "obderennsische Landesausschuss", der Vorgänger des Landtages, nahm wohl die damaligen Grenzen der Pfarre zum Vorbild für diese neue Gemeinde, die flächen- und einwohnermäßig zu den größten Kommunen im Bezirk Urfahr zählt. Es handelt sich dabei um die damals selbstständigen Gemeinden Mühllacken, Bergheim, Feldkirchen, Freudenstein, Lacken, Landshaag und Mühldorf. Allen Kritikern von anstehenden Gemeindefusionen, die um die Identität der einzelnen fürchten, sei ins Stammbuch geschrieben: Diese Namen leben noch heute in den Katastralgemeinden weiter.

Von Rittern und Schiffleuten

Die wechselvolle Geschichte der ehemaligen Burg Freudenstein, der Schlösser Bergheim, Mühldorf oder Pesenbach, Adelssitze, Freisitze und rittermäßige Lehen, bedeutende Adelsgeschlechter und ihre Sitze in Feldkirchen sowie deren Wappen, das ehemalige Armenhaus Mühldorf, die Donau und ihre Schiffmühlen sowie der Dorfbrand 1864 bilden den Hauptteil des leicht lesbaren Buches. Authentisch ist der Artikel von Bernhard Prokisch über die einst bedeutende Burg Oberwallsee, die heute zum überwiegenden Teil eine Ruine ist. Tochter Katharina Prokisch beschäftigt sich mit den urgeschichtlichen Funden im Gemeindegebiet. "Feldkirchen an der Donau: Streifzug durch die Geschichte" ist auf 224 Seiten unter der ISBN 978-3-902801-40-1 erschienen. Es ist um 24 Euro erhältlich beim Postpartner in Feldkirchen und im Oö. Landesarchiv, Bestellungen können per E-Mail erfolgen an landesarchiv@ooe.gv.at