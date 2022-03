15-jähriger Einbrecher in Einkaufszentrum in Pasching festgenommen

Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Mödling wird beschuldigt, in der Nacht zum 9. März 2022 in ein Geschäft in der Gemeinde Arbing im Bezirk Perg eingebrochen und dabei Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen zu haben. Um in das Geschäft zu gelangen, hebelte er die Eingangstür mit einem unbekannten Werkzeug auf. Der Beschuldigte wurde am 9. März 2022 gegen 9:15 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Gemeinde Pasching von Polizisten kontrolliert, weil er dort mit zwei weiteren Jugendlichen trotz Hausverbot störte. Im Zuge der weiteren Ermittlungen und Einvernahmen konnte in seinem Rucksack das Bargeld sichergestellt und der Einbruch nachgewiesen werden. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Alle drei Jugendlichen waren aus einer Betreuungseinrichtung in Steyr abgängig.