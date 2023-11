14 Goldmedaillen: Blasmusik auf Topniveau in Unterweißenbach

"Der Musikverein St. Leonhard hat heuer schon das Bezirksmusikfest mit Marschwertung hervorragend ausgerichtet und zeichnete nun auch für die Durchführung der Konzertwertung verantwortlich", sagt Blasmusikverband-Bezirksobmann Franz Jungwirth.

Insgesamt 21 Blasorchester, darunter vier Jugendorchester und eine Gastkapelle, stellten sich bei der Konzertwertung einer dreiköpfigen Fachjury unter dem Vorsitz von Landeskapellmeister Günther Reisegger. "Unser Ziel ist es, die Orchester zu motivieren und bestmöglich zu unterstützen. Viel Lob und das Aufzeigen von musikalischen Stärken dürfen hierbei nicht zu kurz kommen. Die eine oder andere Kleinigkeit, die verbessert werden kann, wird ebenfalls angesprochen und meist sehr dankbar angenommen", sagt Jury-Mitglied Stefan Unterberger.

Am Ende der Wertung standen 14 Gold- und sieben Silbermedaillen in der Bilanz der angetretenen Kapellen. Bezirkskapellmeisterin Marlies Barth-Miesenberger freute sich auch über die Leistungen der vier angetretenen Jugendorchester: "Sie konnten sich wertvolle Tipps für die weitere Entwicklung holen." Die besten Wertungsergebnisse mit jeweils 95,4 Punkten erspielten der Musikverein Grünbach (Leistungsstufe B) unter der musikalischen Leitung von Pepi Hoffelner und die Trachtenmusikkapelle Lasberg (Leistungsstufe C) mit dem stellvertretenden Bezirkskapellmeister Andreas Cerenko am Dirigentenpult.

Alle Wertungsergebnisse sowie zahlreiche Fotos gibt es unter: freistadt.ooe-bv.at

