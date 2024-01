1,36 Promille: Betrunkener Mühlviertler (25) überschlug sich mit Pkw

Die Polizisten trafen den Lenker eine Stunde nach dem Unfall zuhause an. (Symbolbild)

Ein schwer beschädigtes Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte in der Nacht auf Donnerstag in einem Waldstück auf Höhe der Ortschaft Haid, vom Lenker fehlte allerdings jede Spur. Die Feuerwehren St. Leonhard bei Freistadt und Langfirling rückten zur Bergung des Pkws an.

Der Wagen dürfte zuvor von der Maascher-Straße abgekommen sein. Er überschlug sich auf einer steil abfallenden Böschung und kam im angrenzenden Wald wieder auf den Rädern zum Stillstand. Dabei wurden einige Bäume leicht beschädigt.

Die Suche nach der Unfalllenker in der näheren Umgebung verlief erfolglos. Erst gegen 4:20 Uhr wurde der 25-Jährige an seiner Wohnadresse angetroffen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Der junge Mann wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit. Anzeige wird erstattet.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf Höhe der Ortschaft Haid

