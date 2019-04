13-Jährige entdeckte Garagenbrand in Freistadt

FREISTADT. Die 13-jährige Tochter der Hausbesitzer entdeckte am Dienstag in der Früh den Brand einer Garage in Freistadt. Zwei Autos und drei E-Bikes wurden beschädigt, verletzt wurde niemand.

Der Geistesgegenwart der 13-jährigen Tochter der Hausbesitzer ist es zu verdanken, dass am Dienstag in der Früh der Brand einer Garage in Freistadt rasch entdeckt wurde. Das Mädchen bemerkte gegen 6.35 Uhr Rauch und sah Flammen in der Garage. Sofort verständigte sie die Eltern und rief die Feuerwehr. Bei dem Brand wurden unter anderem zwei Autos, drei E-Bikes und mehrere Paar Ski beschädigt. Die Feuerwehr Freistadt war mit 18 Mann im Löscheinsatz. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

