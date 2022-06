12-Jähriger soll in Geschäft Brand gelegt haben

Zum Brand ist es am Montag gegen 18.45 Uhr gekommen. Die Feuerwehr konnte ihn rasch löschen. Der Schaden beläuft sich jedoch im hohen fünfstelligen Eurobetrag. Das Feuer hatte sich im Bereich des Toilettenpapiers ausgebreitet, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Der Brandsachverständige stellte am nächsten Tag eindeutig Fremdverschulden fest. "Durch Ermittlungen und Auswertung der Videoaufzeichnungen konnte schließlich ein 12-Jähriger wiedererkannt und ausgeforscht werden", hieß es vonseiten der Polizei in einer Presseaussendung. Dieser war jedoch am Dienstag nicht geständig.