12-Jährige von Kleintransporter erfasst und schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 9.10 Uhr auf der B119, der Greiner Straße in St. Georgen am Walde. Die 65-Jährige und ihre Enkelin waren mit ihren E-Bikes Richtung Niederösterreich unterwegs. In einer Rechtskurve wurden sie plötzlich von einem Kleintransporter, gelenkt von einer 29-jährigen Linzerin, erfasst. Die 65-Jährige kam zu Sturz, nachdem das Fahrzeug lediglich ihren Hinterreifen gestreift haben dürfte, die 12-Jährige wurde jedoch nahezu frontal erfasst.

Das Mädchen erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem

Notarzthubschrauber C2 in das Kepler Uniklinikum geflogen, berichtete die Polizei am Freitag. Die 29-jährige Lenkerin des Kleintransporters wurde mit der Rettung ins UKH Linz gebracht. "Ob diese durch den Unfall verletzt wurde ist bislang nicht bekannt", so die Polizei. Die 65-Jährige blieb unverletzt.