12 Feuerwehren bei Brand in St. Martin im Mühlkreis im Einsatz

Es war gegen 13:30 Uhr, als die Alarmierung beim Landesfeuerwehrkommando einging: Im Dachbereich eines Wohngebäudes im Gemeindegebiet von St. Martin im Mühlkreis war aus noch ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Die Flammen dürften sich rasch ausgebreitet haben.

Alarmstufe 3 ausgerufen

Schon bei der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte deutete ein weithin sichtbare schwarze Rauchwolke auf die Ausmaße des Brandes hin. Die Alarmstufe wurde auf 3 erhöht, in Summe sind 12 Feuerwehren aus der näheren Umgebung mit zahlreichen Fahrzeugen vor Ort.

Ein Großteil der Dachkonstruktion fiel den Flammen zum Opfer. Bild: www.fotokerschi.at | Bayer

Auf Videoaufnahmen war ein in Vollbrand stehendes Gebäude zu sehen, aus dem eine meterhohe, dunkle Rauchwolke in den Himmel stieg. Der Löscheinsatz war am Mittwochnachmittag noch in vollem Gange, Details waren vorerst nicht bekannt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

