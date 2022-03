111 besondere Orte aus dem Mühlviertel in einem Buch zusammengefasst

111 ausgewählte Stationen im "Land aus Feldspat, Quarz und Glimmer" beschreibt der Autor Georg Renöckl in seinem neuen Band "111 Orte im Mühlviertel, die man gesehen haben muss". Kunst am Berg, Barock-Pop und die letzten Zillenbauer, satte Wiesen, dichte Wälder und sanfte Hügel – das Mühlviertel ist eine besondere Landschaft. Vor allem aufgrund ihrer Lage und ihres geologischen Untergrundes unterscheidet sich die Region von anderen Landesteilen. Hier findet man weitgehend naturbelassene Fließgewässer, Felsformationen, Moore und aus Granit errichtete Steinbloßhäuser. Entstanden entlang alter Handelsrouten von der Donau in Richtung Norden, prägen die Rastplätze und Schnittpunkte das Land bis heute. Georg Renöckl hat sich auf Erkundungstouren quer über die alten und neuen Wege des Mühlviertels begeben und wunderbare Orte, abgelegene Flecken und charmante Kleinode gefunden, besondere Menschen und altes Handwerk kennengelernt. Von all dem erzählt er in seinem neuen Buch. Gespickt mit vielen spannenden Hintergrundinformationen, lädt es zu kurzweiligen Streifzügen und Tagesausflügen ein. Dabei darf man sich von den vielen Reizen und der Schönheit der Landschaft einnehmen und von kulinarischen Gaumenfreuden verwöhnen lassen. Ein inspirierendes Reise-Lese-Buch über ein traditionsbewusstes Viertel in Oberösterreich.

Das Buch hat 240 Seiten und erscheint am 17. März im Emos Verlag um 18 Euro unter der ISBN 978-3-7408-1431-1.