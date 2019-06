110-kV-Leitung: Trassen-Korridor wird Betroffenen noch im Juni präsentiert

MÜHLVIERTEL. Nach einem turbulenten Herbst und einem ruhigen Frühjahr kommt wieder Schwung in den Prozess der Trassenfindung für die 110-kV-Hochspannungsleitung zwischen Freistadt und Rohrbach. In der fünften Regionskonferenz werden Land Oberösterreich und Netzbetreiber den favorisierten Korridor für die Trasse bekannt geben. Zwischen Langbruck und Rainbach standen zuletzt drei Korridore zur Auswahl, zwischen Langbruck und Rohrbach fünf. „Bei der nächsten Regionskonferenz wird es eine zusammenfassende Darstellung der Vor- und Nachteile der einzelnen Korridore geben“, informiert Walter Wöss vom Land Oberösterreich. Die Einladungen zur Präsentation sollten dieser Tage verschickt werden.

Trasse wird vorgeschlagen

Diese Regionskonferenzen, von denen es schon vier gab, sind Teil des Prozederes, wie es vom Trassenfindungsleitfaden des Landes gefordert wird. Dieser kam im Mühlviertel erstmals zur Anwendung. Am Ende dieses Prozesses steht nun die Empfehlung für eine Trasse. Erst dann beginnen die Detailplanungen des Netzbetreibers in Abstimmung mit den Grundeigentümern und Gemeinden. Geprüft wird auch, ob eine Umwelt-Verträglichkeitsprüfung nötig ist oder nicht. Bei der Netz OÖ geht man derzeit eher nicht davon aus. Ist das Projekt eingereicht, beginnt entweder die UVP oder eben ein ganz normales Genehmigungsverfahren.

Verhandlungen zur Grundablöse

Parallel wird mit den Grundeigentümern verhandelt. Kommt es zu privatrechtlichen Vereinbarungen, erhalten die Grundeigentümer Entschädigungszahlungen nach einem mit der Landwirtschaftskammer vereinbarten Satz. Optionsentgelte sind möglich, wenn Grundeigentümer ihre Zustimmung sofort geben. Bleibt diese ganz aus, kommt es zu einer „zwangsweisen Einräumung der Dienstbarkeit“, also einer Enteignung.

Erdkabel weiter gefordert

Während die favorisierte Trasse also schon feststeht, hofft man im Mühlviertel weiterhin auf ein Erdkabel. „Wir wissen, dass ein Erdkabel technisch machbar ist. Wir wissen auch, dass es kostentechnisch in einem absolut machbaren Bereich ist. Es ist einfach eine Willensache. Das Mühlviertel ist eine Kulturlandschaft. Davon haben alle was. Es ist unser aller Natur. Darum müssen wir uns wehren“, sagt Günter Pötscher von der IG-Landschaftsschutz, der sich für eine Erdkabel-Variante einsetzt. (fell)