Während die Netz OÖ als zuständiger Netzbetreiber mit einem Informationsschreiben an 198 Grundeigentümer die weitere Vorgehensweise beim Bau der 110-kV-Hochspannungsleitung darlegt, bleibt in der Region der Widerstand gegen die Freileitung aufrecht. Man will weiterhin positiv darauf einwirken, dass die Systementscheidung zugunsten einer Erdleitung zurückgenommen wird. Dies bekräftigten die Mitglieder der IG Landschaftsschutz diese Woche in ihrer jüngsten Versammlung.