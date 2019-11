110-kV-Leitung: Anrainer werden eingebunden

Die Planungen für die 110-kV-Hochspannungsleitung zwischen Bad Leonfelden und Rohrbach gehen in die nächste Phase. Nach der Präsentation des Planungskorridors kommen nun die Netz OÖ als Netzbetreiber und die betroffenen Anrainer ins Gespräch. "Wir gehen nun mit einer konkreten Planung auf die Anrainer zu und diskutieren darüber. In dieser Phase können noch einzelne Anpassungen berücksichtigt werden", erklärt Netz-OÖ-Sprecher Wolfgang Denk. In diesen Prozess können mitunter persönliche Interessen der Grundstückseigentümer einfließen. "Diese enge Abstimmung mit den Grundeigentümern ist besonders wichtig, denn niemand kenne die Gegebenheiten besser als die Menschen in der Region", sagt Denk. Geplant wird in einem Korridor von 200 Metern Breite. Dieser Korridor wird bei der Planung der Detailtrasse nicht verlassen. Die tatsächliche Breite des Servitutstreifens im Freiland wird am Ende 30 Meter betragen.

Detailplanung nötig

Die Detailplanung sei notwendig, weil sie Grundvoraussetzung für das weitere Prüfungs- und Genehmigungsverfahren ist. Erst wenn die Trassenplanung steht, könne man einen Feststellungsantrag zur UVP-Pflicht beim Land Oberösterreich stellen. Sollte tatsächlich eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig sein, wird es weitere Prüfungen geben. Auch wenn keine UVP nötig ist, werden jedenfalls alle vorgeschriebenen Genehmigungen geprüft. Seitens des Netzbetreibers rechnet man damit, dass Mitte 2020 der Feststellungsantrag zur UVP-Pflicht beim Land Oberösterreich eingebracht werden kann. (fell)