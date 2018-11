110-kV-Leitung: Land will alle Fakten prüfen und erst dann entscheiden

Studien des Landes: Erdkabel ist technisch aufwändig, aber grundsätzlich machbar. Allerdings kostet es drei mal so viel wie eine Freileitung. Unklar ist, wer die Zeche zahlt.

Im Bezirk Freistadt ist ein Teil der 110er-Leitung schon realisisert. (Pramhofer) Bild:

ROHRBACH. Im Vergleich zur dritten Regionskonferenz vergangene Woche in Bad Leonfelden war die vierte Infoveranstaltung zum Thema 110-kV-Hochspannungsleitung vorgestern im Rohrbacher Centro ein konstruktiver Abend. Sowohl Strom-Experte Lothar Fickert von der Technischen Universität Graz als auch die Wirtschafts-Fachleute von Ernst & Young präsentierten die vom Land OÖ in Auftrag gegebenen Studien zum Systemvergleich Erdkabel/Freileitung.

Machbar aber teuer

Fickert wagte einen Ausflug in die Physik und legte dar, dass ein Erdkabel im „gelöschten“ 110-kV-netz, wie es in Oberösterreich betrieben wird, nicht ohne Begleitmaßnahmen zu realisieren sei. Vereinfacht ausgedrückt, kann in solchen Netzen nur eine begrenzte Länge von Kabeln realisiert werden. Im Mühlviertel kommt der Experte auf eine „Kabelreserve“ von drei Kilometern, die sich ohne technische Zusatzmaßnahmen ins Netz integrieren ließe. Weil aber von Rainbach bis Rohrbach 50 Kilometer überwunden werden müssten, bliebe entweder die Freileitung oder ein technisch aufgerüstetes Erdkabel. Hierzu müssten in den Umspannwerken an den Kabelenden jeweils zwei Trenntransformatoren errichtet werden. Übrigens sei er mit dem von der IG Landschaftsschutz Mühlviertel ins Feld geführten Kabel-Experten Heinrich Brakelmann durchaus einer Meinung: „Sie werden von niemandem hören, ein Kabel sei nicht machbar. Technisch geht es. Man muss nur entscheiden, ob man das will.“

Mehrkostenfaktor 2,9

Die Kosten stellte im Auftrag des Landes das Institut Ernst & Young (EY) dar. „Wir haben zum Vergleich die Kabelstrecke zwischen Jochenstein und Ranna sowie die Freileitung zwischen Partenstein und Ranna herangezogen“, erklärte Wirtschaftsingenieur Carsten Buhl. Die Mehrkosten eines Erdkabel-Kilometers im Vergleich zur Freileitung wurden mit dem Faktor zwei angegeben. Dazu müsse man die Kosten für die Netzintegration addieren - das wären noch einmal 17 Millionen Euro.

Außerdem habe ein Kabel eine geringere Lebensdauer. Auch wenn ein Kabel im Betrieb billiger sei, ergebe sich unter dem Strich ein Mehrkostenfaktor von 3,2. Das bedeutet, das Kabel ist in der Investition mehr als drei mal so teuer als eine Freileitung. In der Gesamtkostenrechnung ergibt sich ein Mehrkostenfaktor wegen der günstigeren Kabel-Betriebskosten von durchschnittlich 2,9. Allerdings liegt die Bandbreite der verglichenen Projekte zwischen 1,2 und 4,3. Demnach gibt es auch Kabelprojekte, die kostenmäßig durchaus mit Freileitungen mithalten können – aber auch erheblich teurere. Von den Kabel-Befürwortern der IG-Landschaftsschutz Mühlviertel wird an den Studien kritisiert, dass weder die Entwertung der Liegenschaften, noch die volkswirtschaftlichen Kosten eingepreist sind.

Strugl: Wir wollen alle Fakten

Die Regionskonferenz besuchte auch Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl (VP): „Wir können momentan noch keine Entscheidung treffen, weil wir alle Fakten bewerten wollen: Die Studien, die wir in Auftrag gegeben haben, die Argumente von Professor Brakelmann und die Überlegungen der IG Landschaftsschutz“.

Es wird also noch eine weitere Regionskonferenz geben. Klar sei, dass die Kosten ein gewichtiges Argument sind: „Es ist zu kurz gegriffen, wenn man sagt, die Politik solle ein Erdkabel einfach ‘anschaffen’. So einfach geht das nicht. Wir wollen eine auf Fakten basierte Entscheidung treffen, die für alle Nachvollziehbar ist. Dass am Ende nicht alle eine Freude damit haben werden, ist bei solchen Projekten normal.“ (fell)

2 Kommentare bbw (2083) 29.11.2018 10:32 Uhr Erdkabel sind aber auch nicht immer die Lösung und vor allem auch nicht unproblematisch.



Da wird von ein paar Leuten eine Halbwahrheit verbreitet.

Mann könnte ja Freileitung und wo nötig Erdkabel kombinieren. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) NeuPaschinger (184) 29.11.2018 10:24 Uhr also ich habe bei meiner Immobilie vor meiner Terasse eine Ackerfläche, sollte die Gemeinde jemals auf die Idee kommen da zusätzliches Baugebiet zu widmen und mir meine Ausblick zu verbauen werde ich an Gemeinde bzw zukünftigen Nachbarn klar eine Rechnung wegen der Entwertung meiner Immobilie schicken

.

schließlich hat die neue Baumaßname jeden "Schaden" der entsteht zu bezahlen, geniale Argumentation die mal wieder geführt wird, ja jedes neue Projekt schädigt den Bestand, sei es jetzt eine Stromleitung, ein Einfamilienhaus oder was auch immer, so ist der Lauf der Dinge, ich muss einfach beim ursprünglichen Kauf bedenken was irgendwann mal kommen könnte, wenn ich sicher keine Hochspannungsleitung vor der Nase haben will dann muss ich ins Ortszentrum rein Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



