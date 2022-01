Mit 616 Babys in Rohrbach und 472 in Freistadt bleibt die Anzahl der Geburten in den Mühlviertler Kliniken auf hohem Niveau. Damit konnte der Aufwärtstrend von 2020 weiter fortgesetzt werden. Für Primar Werner Hochmeir, Leiter der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Rohrbach, ist die erfreuliche Bilanz eine Bestätigung für das Vertrauen der werdenden Mütter in die Geburtenstation in Rohrbach.