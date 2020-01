1069 Babys kamen in Mühlviertler Spitälern zur Welt

Damit wurde die Anzahl der Geburten von 2018 knapp nicht erreicht. 518 Babys kamen 2019 in der Geburtshilfeabteilung des Klinikums Freistadt zur Welt. Damit konnte der schon 2018 erkennbare Aufwärtstrend bei den Geburten fortgesetzt werden. Die behutsame und persönliche Betreuung der Mütter in einem liebevollen Ambiente steht im Fokus der Geburtshilfeteams in den Mühlviertler Spitälern.

Mädchen haben Nase vorne

261 Mädchen und 257 Buben wurden in Freistadt entbunden. Besonders viele Entbindungen wurden in den Monaten Jänner und Juni verzeichnet. Am geburtenstärksten Tag, dem 2. Juli 2019, wurden gleich sechs Babys geboren. Auch in Rohrbach haben die Mädchen die Nase vorne: Bei den insgesamt 551 Geburten erblickten im Klinikum Rohrbach 2019 278 Mädchen und 273 Buben das Licht der Welt. Besonders viel Arbeit hatten die Hebammen in den Monaten Juli und August. Mit ebenfalls sechs Entbindungen war der 4. September der geburtenstärkste Tag des vergangenen Jahres am Klinikum Rohrbach.

In Sachen Namensgebung gibt es im Osten und im Westen eindeutig andere Geschmäcker: Die Namens-Hitliste bei den Buben führten in Rohrbach David, Elias, Jonas und Paul an. Besonders beliebt bei den Mädchen war Luisa, gefolgt von Miriam, Lisa und Lena.

In Freistadt nannten die Eltern ihre Sprösslinge gerne Felix, Fabian, Moritz oder Paul. Bei den Mädchen lag Magdalena, gefolgt von Anna und Hannah, voll im Trend.

Hebammen unterstützen

Während die Hauptlast einer Geburt freilich der werdenden Mutter zukommt, sind es die Hebammen, die den Eltern in dieser Zeit zur Seite stehen. Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit dem Kind sind sehr sensible Lebensphasen, für die die Mühlviertler Spitäler eine familiäre Umgebung und umfassende Betreuung anbieten. "Gemeinsam mit den Hebammen bereiten sich die Frauen bereits früh in der Schwangerschaft auf die Entbindung vor und bauen in dieser Zeit ein wichtiges Vertrauensverhältnis auf. Damit sind sie gut für das Erlebnis der Geburt und die intensive Zeit in den ersten Wochen danach gerüstet", sagt die Stationspflegeleitung Gabriela Radler vom Klinikum Freistadt.

Die Begleitung während der Schwangerschaft erfolgt auch im Klinikum Rohrbach hauptsächlich durch Hebammen. Neben der modernen medizinischen Betreuung wird hoher Wert auf eine intime Atmosphäre während der Geburt gelegt. So wurden vergangenes Jahr 64,6 Prozent der Spontangeburten von nur einer Hebamme geleitet. Das ärztliche Betreuungsteam steht im Fall einer Risikogeburt oder bei unvorhergesehenen Komplikationen jederzeit zur Verfügung.

Niedrige Kaiserschnittrate

Besonders stolz ist der Rohrbacher Primar Peter Stumpner auf die mit 21,2 Prozent niedrige Kaiserschnittrate im Klinikum Rohrbach: "Auch bei Babys, die nicht vaginal geboren werden, ist der erste Hautkontakt zwischen Mutter und Kind der emotionale Abschluss der Geburt und essenziell für eine frühe Mutter-Kind-Bindung. Darum achten wir auf eine angenehme und entspannte Umgebung, damit ausgiebig gekuschelt werden kann. Laut Studien beeinflusst dieses sogenannte Bonding die menschliche Entwicklung sogar bis ins Erwachsenenleben."