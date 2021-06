10.000 trafen sich in Europas größter Schulklasse

10.000 Menschen verband eine Unterrichtsstunde in der wohl größten Schulklasse Europas, die im Mühlviertel ihren Ausgang nahm. Alle lauschten der digitalen Unterrichtsstunde von Tobias Beck, die von Learn4Life mit deutschen Partnern auf die Beine gestellt wurde. Es war aber kein Unterricht im traditionellen Sinn, es sollte eine besonders mutmachende und motivierende Stunde nach all den Herausforderungen der vergangenen Monate werden.

"Tobias ist für seine qualitativ hochwertigen Impulsvorträge und Coachings im deutschsprachigen Raum bekannt und vielfach ausgezeichnet. Aber was er an diesem Vormittag abgeliefert hat, traf alle Beteiligten mitten ins Herz", lautete das Resümee der Learn4Life-Crew. Ehrlich und ungeschönt erzählte er aus seinem Leben. Besonders seine herausfordernde Schulzeit, in der er anfangs als "dumm" abgestempelt wurde, hat ihn geprägt. Dabei betonte er, wie wichtig der Glaube an sich selbst sei und welche Lehrer, Familienmitglieder und Freunde trotzdem an ihn geglaubt haben. Seine zentrale Botschaft an die Jugendlichen war eindeutig: "Nimm den Kopf hoch! Du bist für dich selber verantwortlich!"

Ältester Schüler war 93 Jahre alt

Die angemeldeten Schulen und Unternehmen sahen sich die Übertragung gemeinsam im Klassenverband, in Seminarräumen oder via Live-Übertragung in den schuleigenen Aulen an – mehr als 10.000 Begeisterte verfolgten den kurzweiligen Vortrag. Geplant war der Vortrag für Jugendliche, Schüler, Lehrlinge und deren Lernbegleiter. Schlussendlich waren die Zuhörer dann zwischen drei und 93 Jahre alt und nahmen von Hamburg über den Bodensee quer durch die Länder Österreich, Deutschland und Schweiz teil.

Zudem waren auch einige Volksschulen unter den Live-Zusehern. Besonders war auch, dass sich ein Pflegeheim aus Tirol gemeinsam mit Schülern der BFW Wörgl den Vortrag ansah. Ein Bewohner meinte gar: "So etwas sollte man öfters ansehen und nicht erst mit 93."

"Es ist beeindruckend, wie viel Energie und positive Stimmung immer noch in unseren Jugendlichen, Lehrern, Auszubildenden und Unternehmern steckt, und das lässt uns sehr positiv in die Zukunft blicken", freut sich Initiator Stefan Süß mit seinem ehrenamtlichen Team von Learn4Life. Für alle, die keine Zeit hatten, sich den Livestream anzusehen, hat sich Tobias Beck gerne dazu bereit erklärt, dass Learn4Life den Vortrag auf seinem YouTube-Kanal www.youtube.com im Nachhinein veröffentlichen darf. Der gefragte Sprecher schenkte den Jugendlichen seine Zeit und die Veranstaltung war zu 100 Prozent kostenlos und nicht auf Gewinn ausgerichtet.

Auch viele Prominente unterstützten die Aktion: Ikke Hüftgold, Carsten Stahl, 2:Tages:bart, Oliver Geisselhart, Ricardo Leppe, Matthias Strolz, Mike Fischer (Besitzer Europas größter Fahrschule Fischer Academy) und viele mehr.