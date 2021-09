1000 zu 999 Stimmen: Wahlkrimi endete mit Triumph für Bürgerliste

Es war eines der letzten Ergebnisse, das am späten Sonntagabend in der Landeswahlzentrale einlangte. Bei der Bürgermeisterwahl in Königswiesen behielt Roland Gaffl von der Bürgerinitiative "fürKW" mit 1000 zu 999 Stimmen gegenüber Amtsinhaber Johann Holzmann von der Volkspartei die Oberhand.