1000 PS versorgen bei Stromausfall lebenswichtige Geräte mit Energie

Fällt die externe Stromversorgung aus, gehen im Klinikum Rohrbach trotzdem nicht die Lichter aus. Ein ausgeklügeltes System fährt sofort hoch und versorgt die wichtigsten Geräte mit Energie. Schließlich hängen in einem Spital im wahrsten Sinne des Wortes Leben an der Steckdose. Fällt die externe Stromversorgung im Krankenhaus aus, steigt der Blutdruck. Doch innerhalb weniger Sekundenbruchteile übernimmt die Zentrale Sicherheitsversorgung (ZSV) – unterbrechungsfrei. Nur Sekunden später fängt es irgendwo in den technischen Eingeweiden des Spitals ganz gehörig zu brummen an: Ein dieselbetriebenes Notstromaggregat startet ganz und gar automatisch.

Kritische Geräte versorgt

Die kritischen Geräte für die Patientenversorgung eines Krankenhauses werden bei Stromausfall über einen ZSV-Generator weiterhin mit Strom versorgt. "Dieser ist von der Stromversorgung unabhängig, weil er durch eine Schwungkupplung angetrieben wird", erklärt Technik-Chef Klaus Ornezeder. In den lebenserhaltenden Bereichen des Klinikums – vom Operationssaal über das Kreißzimmer bis zur Intensivstation und EDV-Infrastruktur – wird damit vom Stromausfall nichts bemerkt.

Enorme Energiemengen

Ein Krankenhaus benötigt enorme Mengen an Energie, gleichzeitig unterliegt es extrem hohen Anforderungen hinsichtlich der Ausfallsicherheit. Dass im Klinikum Rohrbach die externe Stromversorgung ausfällt, passiert drei bis vier Mal pro Jahr, zum Beispiel durch Stromschwankungen, Sturm, Schnee oder Schäden an den Fernleitungen. Wird ein Krankenhaus von der externen Stromversorgung getrennt, ist es großen Herausforderungen ausgesetzt: Durch die kurzen Stromunterbrechungen können mehrere haustechnische Anlagen wie etwa die Lüftung, Kühlung, Wärme- und Dampferzeugung ausfallen. Diese Systeme müssen manuell gestartet oder kontrolliert werden.

Zwei Tage versorgt

Die Versorgung über zwei Tage ist auch unter den ungünstigsten Umständen im Normalbetrieb jedenfalls gesichert. Dafür gibt es neben dem ZSV-Generator einen Notstrom-Generator mit einem 1000-PS-Motor, der pro Betriebsstunde 200 Liter Diesel verbraucht und bei Volllast 650 kW erzeugt. "Wir haben Verträge mit Diesellieferanten, die uns im Falle eines längeren Stromausfalls innerhalb von 24 Stunden mit Diesel beliefern müssen", sagt Ornezeder. Ausfallssicherung gibt es allerdings nicht nur bei Strom: "Auch bei Gas, Dampf, Sauerstoff, Druckluft und Vakuum ist vorgesorgt. Mit zwei Gaskesseln und einem Kombikessel, der bei Gasausfall auch mit Öl betrieben werden kann; mit Reserveflaschen Sauerstoff zu insgesamt 240.000 Litern, mit mehreren Kesseln, Kompressoren oder Vakuumpumpen und mit zwei getrennten Wasserzuleitungen, von denen je eine von der Ortswasserleitung und der Fernwasserleitung versorgt wird", erklärt Ornezeder.

Energie sparen ist angesagt

Ein Krankenhaus bewegt sich permanent im Spannungsfeld zwischen Sicherheitsanforderungen, Wirtschaftlichkeit und dem Streben nach Energieeffizienz. Die hohen medizinisch-hygienischen Anforderungen scheinen nur im ersten Moment im Widerspruch mit der Forderung nach Ressourcenschonung und Kosteneinsparung zu stehen. So ist der jährliche Gasverbrauch des Klinikums Rohrbach seit 1995 fast gleichgeblieben – und das trotz Erweiterung der Nutzfläche des Hauses um beinahe 25 Prozent. Erreicht wurde die Energieeinsparung zum Beispiel durch die Sanierung der Fassade und der Heizzentrale. Die gesamte Nutzfläche des Spitals beträgt derzeit rund 37.600 m². Auch die Gas-Heizungszentrale wurde vor einiger Zeit erneuert. "Die Gasbrenner stellen sich punktgenau auf den Wärmebedarf ein", beschreibt der technische Betriebsleiter. Mit der sanierten und optimierten Heizanlage spart das Klinikum jährlich knapp 25 Prozent des Gasverbrauchs, das entspricht jährlich knapp 1.200.000 kW. Diese Menge würde ein Einfamilienhaus etwa 50 Jahre lang mit Gas versorgen.