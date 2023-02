100 Kunstschaffende beleben das Festival der Regionen

In etwas mehr als vier Monaten startet im Unteren Mühlviertel mit dem Festival der Regionen eines der wichtigsten zeitgenössischen Kunstfestivals in Österreich. Unter dem Titel "Höchste Eisenbahn" wird dabei vom 23. Juni bis 2. Juli die Summerauerbahn zwischen Linz und Horní Dvorˇisˇteˇ zur Festivalregion mit hoffentlich recht zahlreichen regionalen Kreativ-Einsprengseln.

Höchste Eisenbahn

Inhaltlich zieht sich während der zehn Festivaltage die Verbindung von künstlerischen Positionen und aktuellen gesellschaftlichen Thematiken als roter Faden durch die gesamte Dramaturgie: von Ateliers über Ausstellungen in alten Bahnhöfen und Wartehallen hin zu multimedialen Performances entlang der Summerauerbahn.

Wie die Leitung des Festivals am Montag bekannt gab, werden mehr als 100 Kunstschaffende am Festival der Regionen 2023 teilnehmen. So lädt beispielsweise Isa Schieche zur Auseinandersetzung mit tradierten Geschlechterrollen ein. Asli Kislal verbindet in ihrer Performance nicht nur Jung mit Alt, sondern öffnet auch Sichtweisen auf migrantische Erzählweisen. Antoine Turillon und Seth Weiner setzen sich am Bahnhof Lungitz künstlerisch mit der NS-Geschichte auseinander. Tom Bogaert schlägt die Brücke zwischen aktuellen Themen und jenen Werten, die der katholischen Symbolik enthalten sind. Ursula Maria Probst begibt sich in Zusammenarbeit mit Kunstschaffenden aus Tschechien und Österreich auf die Suche nach neuen Impulsen für einen gesellschaftlichen Wandel. Die aus Singapur stammende Künstlerin anGie seah wiederum fasst mit einem inklusiven Sing- und Bewegungschor das Unaussprechliche in Worte.

Das Festival mitgestalten

Die verbleibende Zeit bis zum Festivalbeginn wird noch genutzt, um dem Programm noch mehr gesellschaftliche Breite zu verschaffen. Das soll über diverse Workshop-Formate sowie Projekte mit öffentlicher Beteiligung erfolgen, die ab März stattfinden werden.

30 Jahre Festival

Seit 1993 findet das internationale Festival alle zwei Jahre statt. Das diesjährige Festival mit dem Themenschwerpunkt "Höchste Eisenbahn" ist somit die 16. Auflage. Zwischen Linz und Dolni Dvoriste werden vom 23. Juni bis 2. Juli von etwa 100 Kunstschaffenden mehr als 30 aktuelle Kunstarbeiten präsentiert, aufgeführt oder ausgestellt. Ein dichtes und spannendes Programm ist garantiert. Mehr auf www.fdr.at

