100 Jahre Rotes Kreuz

In Feierlaune präsentierte sich das Rote Kreuz am Sonntag bei seinem Frühschoppen in Freistadt. Einerseits, weil die Dienststelle in der Zemannstraße heuer ihren 20. Jahrestag als Rotkreuz-Haus hat, andererseits, weil das Rote Kreuz seit 100 Jahren in Freistadt aktiv ist. Diese beiden Jubiläen wurden mit einer Segnung der Einsatzfahrzeuge sowie Livemusik und erstklassiger Verpflegung der zahlreich erschienenen Besucher aus der Rotkreuz-Feldküche gefeiert. Eine Showeinlage der Tanzgruppe Sandl, ein Luftballonstart sowie eine Tombola rundeten den Festtag ab. Als Gratulant stellte sich auch Oberösterreichs Rotkreuz-Spitze mit Landesgeschäftsleiter-Stv. Thomas Märzinger und Präsident Walter Aichinger ein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.