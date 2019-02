100 Hagenberger Volksschüler setzten Unterschrift unter Energiespar-Vertrag

BEZIRK FREISTADT. Freistädter Schulen engagieren sich für Klimaschutz-Projekte des Energiebezirks Freistadt

Feierliche Klimaschutz-Vertragsunterzeichnung an derVolksschule Hagenberg Bild: Energiebezirk

Ihre erste Energie- und Klimakonferenz haben in der vergangenen Woche die Schulkinder der Volksschule Hagenberg abgehalten. Denn nicht nur weltweit – wie zuletzt im polnischen Katowice – wird an diesem wichtigen Thema gearbeitet, sondern auch in Gemeinden und Schulen im Bezirk Freistadt. Derzeit tun sich die Volksschule Hagenberg, die NMS Windhaag/Freistadt sowie die Sport-NMS Sandl gemeinsam mit dem Energiebezirk Freistadt als "Klimaschulen" besonders hervor. Unterstützt und gefördert wird die Initiative vom Klima- und Energiefonds.

Vertrag für 100 Schüler

Seit Beginn des Schuljahres beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler der VS Hagenberg mit dem Klimaschutz. Begonnen wurde mit dem Schwerpunkt "regionale Lebensmittel": Hier wurde vor allem der heimische Apfel im Unterricht besprochen – auch mit köstlichen Rezepten zur Zubereitung. Außerdem erarbeiteten die Schulkinder Energiespartipps für die Schule und für zu Hause: Vom richtigen Lüften über Stromsparen bis zu Verhaltensänderungen war alles dabei, was dem Klima hilft. Als krönenden Abschluss unterzeichneten alle Schülerinnen und Schüler einen Vertrag, in dem sie sich zur Einhaltung der Energiespartipps verpflichten. Als Belohnung gab es ein Energiespar-Zertifikat des EBF. "Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder an Zukunftsthemen arbeiten", sagt Schuldirektorin Herta Geretschläger.

Um kreative Ideen ist man auch in Sandl und Windhaag nicht verlegen. Hier laufen die Vorschläge der Jugendlichen in dem Projekt "Is eh ois do – Nutzung regionaler Ressourcen für einen verantwortungsbewussten Lebensstil" zusammen. Neben "Upcycling" und einem "Run4Climate" bildet eine Exkursion in die Sonnenwelt Großschönau einen Höhepunkt im Schuljahr. "Das Klimaschulprojekt bietet umfangreiche Möglichkeiten", weiß Wilfried Pichler, Leiter der SNMS Sandl. "Nicht nur die Schüler, auch die Lehrerinnen und Lehrer entwickeln neue Ideen und profitieren von der Umsetzung."

Aktuell arbeitet der Energiebezirk Freistadt an den Einreich-Unterlagen für das kommende Schuljahr, um weitere Klimaschulprojekte in der Region an den Start zu bringen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema