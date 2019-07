100.000 Gäste kamen schon in den Bio.Garten.Eden

Der Bio.Garten. Eden lockt Besuchermassen ins Obere Mühlviertel. Nach nicht einmal zehn Wochen konnte auf der noch bis Oktober laufenden Landesgartenschau bereits die 100.000. Besucherin begrüßt werden. Dazu reisten auch extra Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesrat Max Hiegelsberger an. "Dass bereits im Juli die 100.000er-Marke geknackt wurde, zeigt, dass die heurige Landesgartenschau mit ihrem innovativen Bio-Schwerpunkt die Oberösterreicher anspricht. Das einzigartige Konzept ökologisch gestalteter Lebensräume und Grünzonen sowie deren nachhaltige Nutzung trifft den Nerv der Zeit", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer und wünschte sich, dass noch einmal 100.000 Besucherinnen und Besucher nach Aigen-Schlägl pilgern.

Ausflug in den Bio.Garten.Eden

Zwei Freundinnen aus Rohrbach waren gerade dabei, ein Feierabendticket zu kaufen, als sie mit einem Blumenstrauß und "Heimat"-Bio-Bier von der Stiftsbrauerei Schlägl überrascht wurden. Ulrike Dubischar und Marianne Reischl aus Rohrbach-Berg waren schon öfter bei der Landesgartenschau in Aigen-Schlägl und hatten erst am Vormittag spontan beschlossen, einen weiteren Ausflug ins Blumenmeer zu unternehmen. Denn gegen Feierabend genießen es die beiden Mühlviertlerinnen, durch das abwechslungsreiche Gartenschau-Gelände zu flanieren. Umso größer war die Freude über das Geschenk.

Einzigartiges Konzept

"Bei der Landesgartenschau wurden bewusst viele Dinge neu und anders gemacht. Sie fügt sich wunderbar in die schöne Landschaft des Mühlviertels ein, verbindet Landwirtschaft und Gartenkunst und ist ein Vorreiter punkto Ökologie. Und das kommt bei den Besuchern richtig gut an", freute sich auch Landesrat Max Hiegelsberger und lobte vor allem die wechselnden Wochen-Schwerpunkte. Noch bis zum 13. Oktober ist es möglich, die Landesgartenschau in Aigen-Schlägl mit allen Sinnen zu genießen. Derzeit dreht sich in den Schwerpunktwochen "Granit & Getreide" alles um die Themen fruchtbarer Boden, Schlägler Roggen und Granit. Viele spezielle Veranstaltungen rund um die Themen "Granit & Getreide" werden den Besuchern während dieser Schwerpunktwochen, die bis 11. August dauern, geboten. Das Besondere an den Schwerpunktwochen ist die praktische Wissensvermittlung und Informationsweitergabe von Experten.