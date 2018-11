100.000 Blutwäschen in 30 Jahren am LKH Rohrbach

ROHRBACH. Es war ein Meilenstein, zur Dialyse nicht mehr nach Linz zu müssen.

Auf der Dialysestation geht es recht familiär zu. Viele Patienten kommen über Jahre zur Blutwäsche. Bild: gespag

Dreißig Jahre ist es her, dass am Landes-Krankenhaus Rohrbach zum ersten Mal eine Blutwäsche durchgeführt wurde. Durch die Eröffnung der Dialysestation wurde es damals möglich, einem Großteil der chronischen Patienten, die bis dahin nach Linz pendeln mussten, eine wohnortnahe Versorgung anzubieten. 1988 standen fünf halbautomatische Geräte zur Blutwäsche zur Verfügung. 30 Jahre später besitzt die Station mehr als doppelt so viele modernste vollautomatische Geräte. 1989 erfasste die Statistik 1522 Dialysen, 2017 wurden insgesamt 4116 durchgeführt.

Blut wird entgiftet

Bei einer Dialyse werden die Giftstoffe mit einem Filter aus dem Blut ausgewaschen, wobei die gesamte Blutmenge mehrfach durch einen Filter gepumpt wird. Ein gesunder Mensch scheidet diese Schadstoffe über die Nieren und den Harn aus", erklärt Primar Anton Ebner, Leiter der Abteilung für Innere Medizin. Das gereinigte Blut wird den Patienten wieder zugeführt. Die Behandlung ist dreimal wöchentlich notwendig und dauert etwa vier Stunden.

"Wir informieren unsere Patienten darüber, was sich durch die Dialyse ändern wird. Das reicht von Ernährungstipps über Pflegemaßnahmen und die richtige Medikamenteneinnahme bis hin zu Erste-Hilfe-Maßnahmen. Auch die Angehörigen werden in die Behandlung eingebunden, denn sie müssen wissen, wann ärztliche Hilfe gerufen werden sollte", beschreibt Oberarzt Arnold Panzenböck, Leiter der Dialyse. Die Wirksamkeit dieser Entgiftung erreicht zwar nicht die von gesunden Nieren, ermöglicht aber den Patienten in Kombination mit einer entsprechenden Ernährung und eingeschränkter Flüssigkeitsaufnahme über Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte, eine vergleichsweise gute Lebensqualität.

Schichtbetrieb am LKH

Mittlerweile werden im LKH Rohrbach in einem 2-Schicht-Betrieb 34 Patienten behandelt. Ein Platz ist für Akutfälle reserviert, von denen es allein im Jahr 2017 43 gab. In Summe wurden seit der Eröffnung 1988 knapp 100.000 Dialysen durchgeführt. "Viele der Betroffenen sind schon jahrelang bei uns in Behandlung. Dadurch ist der Ablauf auf der Station sehr familiär. Für mich ist es besonders schön zu sehen, dass unsere Patienten trotz Dialyse ihre Lebensfreude behalten", sagt Franz Gumpenberger, Pflegeleiter der Dialyse: "Unsere Patienten kommen dreimal pro Woche für mindestens vier Stunden zu uns. Da entsteht natürlich eine gewisse Vertrautheit." Außerdem: "Das interdisziplinäre Team, das neben Ärzten und Pflegekräften auch Physiotherapeuten, Seelsorger und Diätologen umfasst, versucht, jeden Patienten ganzheitlich zu betreuen. Dieser Rundumservice ist uns sehr wichtig, immerhin verbringen Dialysepatienten rund 1000 Stunden im Jahr hier auf unserer Station – da sollen sie sich gut aufgehoben fühlen."

Seit zehn Jahren "Kunde"

Der älteste Dialysepatient ist 85 Jahre alt, der jüngste 42. Einer der Betroffenen kommt seit zehn Jahren ins LKH Rohrbach und hatte bereits über 1500 Dialysen.

