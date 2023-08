10 Feuerwehren bei Wohnhausbrand in Peilstein im Einsatz

Um 12.24 Uhr waren die Helferinnen und Helfer alarmiert worden. Als sie bei dem Haus in einer Siedlung in Peilstein ankamen, schlugen aus den Fenstern im ersten Stock des Wohnhauses bereits die Flammen, wodurch Fassade und Dachstuhl ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Bild: fell

Mit 4 Atemschutztrupps wurde der Innenangriff gestartet, sagt Einsatzleiter Georg Anzinger, Kommandant der freiwilligen Feuerwehr Kirchbach. Weil das Haus in einer Siedlung steht, wurde Alarmstufe 2 ausgelöst. 10 Feuerwehren mit rund 115 Leuten standen dann im Einsatz und konnten das weitere Ausbreiten des Feuers verhindern.

Bild: fell

Bild: fell

