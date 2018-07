10.000 Besucher schwelgten im Klangfeuerwerk

GREIN. Der „Strudengau im Feuerzauber“ lockte am Sonntagabend tausende Besucher nach Grein und Neustadtl.

Ein großes Feuerwerk ließ den abendlichen Himmel über Grein in bunten Farben erstrahlen. Bild: WGD Donau Oberösterreich

Geschätzte 10.000 Besucher zog es am Sonntag zum „Strudengau im Feuerzauber“ nach Grein und Neustadtl (NÖ). Gemeinsam mit der Stadtgemeinde Grein, der Marktgemeinde Neustadtl a.d. Donau sowie den Reedereien AROSA und Lüftner Cruises lud die Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich zu einem bundesländerübergreifenden Klangfeuerwerk ein.

Bereits im Jahr 2016 war die Veranstaltung „Grein im Feuerzauber“ mit tausenden Besuchern ein voller Erfolg. Am vergangenen Sonntag wurde dieses Großevent neu aufgerollt. Bereits am späten Nachmittag öffneten die oberösterreichische Stadtgemeinde Grein und die niederösterreichische Marktgemeinde Neustadtl ihre Pforten zu einem bunten Uferfest mit regionalen Live-Musik-Acts wie Herta Bläst und Optimus Brass, kulinarischen Schmankerln sowie Unterhaltungsprogramm für Kinder. Fußballfans konnten beim Public Viewing den WM-Sieg Frankreichs live miterleben.

Nach den gelungenen Uferfesten erstrahlte die Donau gegen 21.45 Uhr für etwa 15 Minuten in buntem Lichterglanz. In Anlehnung an die am 27. Juli beginnenden DonauFESTWOCHEN, kündigten altertümliche Klänge aus dem Barock den Start des feurigen Spektakels an. Vom Barockzeitalter ging die musikalische Zeitreise weiter zur modernen Popmusik, bis eine Hommage zum 20. Todestag Falcos den Höhepunkt des Feuerzaubers einläutete.

