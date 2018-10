1.000 Fans sahen Vorderweißenbacher Derbysieg mit zehn Mann

BAD LEONFELDEN. Fabian Mühleder und Pavel Svoboda prolongierten beim 2:0-Sieg die Erfolgsserie von Vorderweißenbach gegen die Nachbarn aus Bad Leonfelden.

Pavel Svoboda (rote Dress) im Duell mit Felix Keplinger. Bild: beha Pictures

Voll auf ihre Rechnung kamen rund 1.000 Fans im Landesliga Ost-Derby zwischen Vortuna Bad Leonfelden und Wippro Vorderweißenbach: Sie sahen eine tolle Partie, in der die Gäste mit einem 2:0 (1:0)-Sieg einen neuerlichen Erfolg feierten. Beide Teams begannen dabei stark und verzeichneten in der Anfangsphase gute Gelegenheiten: bei den Gastgebern scheiterten Krennmayr und Radouch knapp, auf der Gegenseite hatte Prihoda die beste Chance. In Minute 29 fing die Vorderweißenbacher Defensive um den herausragend agierenden Kapitän Sebastian Barth einen gegnerischen Angriff ab und schickte Fabian Mühleder auf die Reise. Der Youngster ließ sich nicht lange bitten und knallte das Leder zum viel umjubelten 0:1 in die Maschen. Wenig später dann der Schock für die Gäste: Defensiv-Recke Hannes Kaineder sah nach einem unnötigen Foul die Ampelkarte (36.).

Trotz der numerischen Unterlegenheit kämpfte die Elf von Coach Gerhard Müller unverdrossen weiter – und wurde kurz nach Wiederbeginn belohnt. Pavel Svoboda (rote Dress, im Duell mit Keplinger) enteilte der Bad Leonfeldner Hintermannschaft und stellte auf 0:2 (47.). Mit diesem Rückstand wurden die Hausherren offensiver, waren aber am gegnerischen 16er mit ihrem Latein meist am Ende. Die wenigen Bälle, die auf das Tor kamen, wurden eine sichere Beute von Gästekeeper Michael Birngruber, der u.a. einen Freistoß von Radouch und einen Schuss von Ganglberger sicher unter Kontrolle brachte. Letztlich brachten die clever agierenden Schmankerldorfkicker den Derbysieg sicher über die Zeit – und Bad Leonfelden muss nach als mehr vier Jahrzehnten weiter auf einen Meisterschaftssieg gegen Vorderweißenbach warten: Datiert doch der letzte volle Erfolg der Kurstadtkicker gegen den Nachbarn aus dem Jahr 1976.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema