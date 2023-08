Mühlviertel: Zwei Bankomaten in zwei Nächten gesprengt

Von einem lauten Knall wurden Anrainer in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) am Donnerstag um ein Uhr Früh aus dem Schlaf gerissen. Der Bankomat in der Raika-Filiale war gesprengt worden. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, waren die Täter bereits verschwunden. Um zum Bankomaten zu kommen, hatten sie die Eingangstüre zur Bank aufgezwängt.

"Es war das selbe Spiel wie in der Nacht davor", berichtet Kerstin Hinterecker, Sprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Bereits in der Nacht auf Mittwoch, gegen 2.20 Uhr, war es in St. Stefan-Afiesl (Bezirk Rohrbach) zu einer Bankomatensprengung in einer Raika-Filiale gekommen. Aufgrund der selben Vorgangsweise hängen die Taten mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammen.

Vermummte Täter auf Überwachungsbildern

Eine Großfahndung brachte in beiden Fällen keinen Erfolg. Die Täter sind mit der Beute in unbekannter Höhe geflüchtet und haben enormen Schaden hinterlassen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. "Es dürften mehrere Täter gewesen sein, sie waren dunkel gekleidet und komplett vermummt", berichtet die Polizeisprecherin. Die Spurensicherung war vor Ort, das Videomaterial der Überwachungskameras wurde gesichert.

Am Donnerstag werden Zeugen einvernommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei am Vormittag noch keine näheren Angaben machen.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

St. Stefan im Visier der Banden

Schon in der Vergangenheit hatten es Unbekannte auf den Geldautomat in St. Stefan abgesehen. Im März 2019 waren drei Täter beim Versuch, den Bankomat mit einem Brecheisen zu knacken gescheitert. Bereits im November 2018 war der Bankomat im Visier einer Bande, auch diese war damals gescheitert.

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel

