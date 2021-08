Mühlkreisbahn: Streckensperre und Reparaturen

LINZ. Erdrutsche, Muren und umgestürzte Bäume: Die schweren Unwetter haben auch die Trasse der Mühlkreisbahn heftig in Mitleidenschaft gezogen. An 70 Stellen müssen Reparaturen durchgeführt werden, sagte gestern Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP). An fünf Stellen sind die Schäden am Gleisbett so schwer, dass die Gleise nicht passierbar sind. Dies betreffe den 20 Kilometer langen Abschnitt zwischen Kleinzell und Aigen-Schlägl. Die Einsatzkräfte arbeiten daran, die Strecke wieder freizumachen. Die Arbeiten im teils unwegsamen Gelände gestalten sich schwierig. Der Schienenersatzverkehr zwischen Rottenegg und Aigen-Schlägl dauert voraussichtlich noch bis 12. September.