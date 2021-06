Motorradunfall endete für Mühlviertler tödlich

Ein Zusammenstoß an einer Kreuzung in der Ortschaft Scheiblberg bei Berg bei Rohrbach hatte für einen 66-jährigen Orstansässigen fatale Folgen: Der Mann wollte die Rohrbacher Bundesstraße gegen 19:15 Uhr mit seinem Zweirad überqueren und kollidierte im rechten Winkel mit dem Wagen eines 34-jährigen Mühlviertlers, der auf der B127 in Richtung Arnreit unterwegs war.

Notarzt konnte nicht mehr helfen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 66-Jährige in eine angrenzende Wiese geschleudert. Die Bemühungen des Notarztes waren vergebens: Der Biker hatte sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Lokalisierung: Der Unfall passierte an einer Kreuzung in der Ortschaft Scheiblberg

Zweiter Unfall in einer Woche

Es war dies der zweite tödliche Motorradunfall auf Oberösterreichs Straßen binnen fünf Tagen. Am Dienstag war eine 52-Jährige im Innviertel verunglückt. Die Frau war auf dem Sozius des Motorrades ihres Mannes mitgefahren, als dieses in einer S-Kurve ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte das Zweirad mit einem Lastwagen, die Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen.